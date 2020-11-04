В России впервые выявили почти 20 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувший день выявили 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за все время пандемии. Число летальных случаев также установило антирекорд – за сутки скончались 389 пациентов с Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Суточный прирост инфицированных в среднем по России находится на уровне 1,2%. Самые низкие показатели в Татарстане и Дагестане (+0,5%), а также в Подмосковье и Чувашии (+0,6%). Общее число случаев коронавируса достигло 1 693 454.

Пятерку регионов с наибольшим количеством вновь заболевших по-прежнему возглавляет Москва (+5826). В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 031 случай заражения, в Подмосковье – 569, в Нижегородской и Архангельской областях – 417 и 389 соответственно.

За последние сутки в стране скончались 389 пациентов с Covid-19. Больше всего умерших в Москве – 68, Санкт-Петербурге – 66 и Ростовской области – 15. За все время эпидемии в России от последствий коронавируса умерли 29 217 человек.

15 567 человек были выписаны из больниц, а с начала эпидемии выздоровевших насчитывается 1 266 931 человек.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 62,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 491 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 402 220 человек», – сообщили в оперштабе.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 47,4 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели более 31,6 млн человек. В тройке лидеров по числу инфицированных находятся США (9,38 млн), Индия (8,31 млн) и Бразилия (5,56 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.11.20

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