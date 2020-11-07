ВОЗ не берется прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, властям нужно принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

На пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции, сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», но трудно прогнозировать, как дальше будут развиваться события в России. В стране быстро наращивается тестирование населения, что важно в нынешних условиях.

«Возможно мы все чуть-чуть расслабились и не ожидали, что вирус будет так быстро двигаться. Но он двигается очень быстро и сейчас важен <...> быстрый рост тестирования, чтобы мы знали, где вирус находится, и обнаружение контактов <...>», – отметила Вуйнович.

Несмотря на то, что в России принимаются комплексные меры, число заболевших растет, как и в других странах. «Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства», – заключила представитель ВОЗ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в целом тревожная, но остается под контролем благодаря принятым ранее мерам как на федеральном, так и на региональном уровнях. Представитель Кремля признал, что в некоторых субъектах случаются сбои в борьбе с инфекцией. «Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Прогноз по завершению пандемии дал главврач больницы в Коммунарке, где лечат от коронавируса, Денис Проценко. По его словам, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 07.11.20

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