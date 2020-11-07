Второй день подряд в России выявляют более 20 тысяч заболевших коронавирусом

20 396 инфицированных коронавирусом выявили в России за последние сутки. Число жертв эпидемии превысило 30 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 1 753 836.

Темп прироста заболевших в среднем по России остается на прежнем уровне – 1,2%. Наименьшая прибавка зафиксирована в Дагестане (+0,5%), Татарстане и Чувашии (по +0,6%).

Больше всего инфицированных за прошедший день выявили в Москве – 5 829, затем идет Санкт-Петербург с приростом в 1 258 пациентов с коронавирусом. В пятерку регионов-лидеров по числу новых случаев заражения также вошли Подмосковье (+629), Нижегородская (+434) и Архангельская (+359) области.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных Covid-19, скончались 364 человека. Наибольшее число умерших приходится на столицы: в Москве зафиксировано 75 летальных случаев, в Петербурге – 53. За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти 30 251 пациента.

За сутки выздоровели 16 803 человека, а за все время излечились от Covid-19 1 312 927 человека. Таким образом, число активных случаев коронавируса в России составляет более 410 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 64 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе более полумиллиона – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются свыше 417 тысяч человек.

В мире число заболевших коронавирусом приблизилось к 50 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 1,24 млн человек, выздоровели более 32,4 млн. Лидируют по числу зараженных по-прежнему США – более 9,7 млн заболевших, на втором месте в антирейтинге – Индия (свыше 8,46 млн), на третьем – Бразилия (более 5,63 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.20

Уральцы снова обрушились с критикой на губернатора: «Спасибо вам за угробленную медицину». / На Среднем Урале почти 300 новых случаев коронавируса. / ВОЗ не берется прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»