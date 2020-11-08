О серьезных побочных эффектах вакцины от коронавируса станет известно в 2021 году

В январе 2021 года гонка за вакциной от коронавируса достигнет пика. Об этом заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш на онлайн-дискуссии «Гонка за вакциной – что нового?".

«Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года, когда все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами», – цитирует Кулиша РИА «Новости».

Информация о серьезных «побочках» появится в ходе третьей фазы испытаний, которая в январе завершится для целого ряда препаратов, в том числе российской «Спутник V».

По словам эксперта, использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения недостаточно изучено. Предыдущие исследования аденовирусов как векторов показали, что они имеют сравнительно более тяжелые побочные эффекты, чем цельновирусные и рекомбинантные вакцины.

«Я считаю, что опасность [аденовирусной вакцины] абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета», – сказал Кулиш. Данные об эффективности вакцин будут доступны позднее, выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале следующего года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.20

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