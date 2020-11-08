В России за сутки выявили 20 498 инфицированных коронавирусом

В России выявили 20 498 заболевших коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 1 774 334.

Темп прироста заболевших в среднем по России остается на прежнем уровне – 1,2%. Новых инфицированных не зарегистрировано на Чукотке. Наименьшая прибавка зафиксирована в Дагестане (+0,5%) и Чувашии (+0,6%).

Столица по-прежнему лидирует по числу новых инфицированных – за прошедший день в Москве выявили 5 751 больного COVID-19, затем идет Санкт-Петербург с приростом в 1 331 пациент. В ТОП-5 регионов по числу новых случаев заражения также вошли Подмосковье (+644), Нижегородская (+429) и Архангельская (+350) области.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных Covid-19, скончались 286 человек. Наибольшее число умерших приходится на столицы: в Москве зафиксировано 74 летальных случая, в Петербурге – 31. За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти 30 537 пациентов.

За сутки выздоровели 11 492 человека, а за все время излечились от Covid-19 1 324 419 человек. Таким образом, число активных случаев коронавируса в России составляет более 419 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 64,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 590 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются свыше 420 тысяч человек.

В мире число заболевших коронавирусом приблизилось к 50 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 1,25 млн человек, выздоровели более 32,7 млн. Лидируют по числу зараженных по-прежнему США – более 9,86 млн заболевших, на втором месте в антирейтинге – Индия (свыше 8,50 млн), на третьем – Бразилия (более 5,65 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.11.20

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