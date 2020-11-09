Специалисты советуют проводить ежедневную уборку во время пандемии

Во время пандемии коронавируса следует каждый день проводить уборку дома с использованием дезинфицирующих средств. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Риск принести коронавирус домой у тех, кто регулярно бывает в местах скопления людей и ездит в общественном транспорте, достаточно высок. Чтобы снизить опасность, нужно ежедневно убирать квартиру, уделяя особое внимание прихожей, пишет РИА «Новости».

В первую очередь необходимо продезинфицировать ручки дверей и ключи. При входе стоит установить флакон антисептика, чтобы была возможность, зайдя домой с улицы, сразу обработать руки.

Ранее Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с коронавирусом. Россиян обязали маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, также был усилен режим дезинфекции в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.20

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