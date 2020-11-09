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Понедельник, 9 ноября 2020, 12:19 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Заболеваемость коронавирусом в России резко выросла: за день почти 22 тысячи инфицированных

В России за минувший день выявили 21 798 заболевших коронавирусной инфекцией, это максимальный показатель с начала пандемии. Суточный прирост почти в два раза превышает пиковые показатели мая. За все время в стране зарегистрировано 1 796 132 случая Covid-19, об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 5 849 (26,8%) инфицированных не наблюдалось симптомов болезни. В среднем по стране суточный прирост составил 1,2%. Ни одного заболевшего за прошедшие сутки не обнаружили на Чукотке, самый низкий показатель в Дагестане (+0,5%).

В Москве выявили почти треть новых больных – 6 897 человек. В Санкт-Петербурге положительный тест на Covid-19 сдали 1 403 человека. Кроме того, среди лидирующих по числу заражений регионов оказались Московская (+660), Нижегородская (+411) и Архангельская (+342) области.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 286 пациентов. 72 летальных случая зафиксировано в столице, 19 – в Санкт-Петербурге, 13 – в Подмосковье. За весь период пандемии Covid-19 стал причиной смерти 30 793 пациентов.

10 722 человека были выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших за весь период пандемии составило 1 335 141.

По данным Роспотребнадзора, всего в России проведено более 65,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 526 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются свыше 425 тысяч человек.

Тем временем в мире число инфицированных превысило 50 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Умерли свыше 1,25 млн человек, выздоровели более 33 млн. На первом месте по числу зараженных находятся США – более 9,97 млн заболевших, на втором – Индия (свыше 8,55 млн), на третьем – Бразилия (более 5,66 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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