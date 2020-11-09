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Вторник, 10 ноября 2020, 00:33 мск

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Ученые нашли природные средства для лечения от Covid-19

Клиническое испытание, проведенное международной группой исследователей, показало комбинация меда и черного тмина является эффективной для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией людей. Исследование носит предварительный характер. Его результаты опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Пациенты с разной тяжестью протекания Covid-19 случайным образом были распределены на группы. Одна группа получала 1 грамм меда на килограмм веса и 80 миллиграммов черного тмина на килограмм веса в день. Другие участники в течение 13 дней получали плацебо.

Оказалось, что употребление меда и черного тмина у пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа способствует выведению вируса и снижает тяжесть заболевания. В частности, черный тмин и мед облегчили течение заболевания к третьему дню в случаях болезни средней тяжести, и к седьмому при тяжелых случаях, пишет «МедикФорум».

Москва, Иван Гридин

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