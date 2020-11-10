Более 20 тысяч заболевших Covid-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки выявили 20 977 заболевших коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах. У четверти инфицированных не было симптомов проявления болезни. За все время в стране зарегистрировано 1 817 109 случаев Covid-19, об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Средний суточный прирост держится на уровне 1,2%. Самые низкие показатели в Дагестане (+0,5%), Татарстане (+0,6%), ХМАО, Подмосковье, Марий Эл и Чувашии (по +0,7%).

В Москве положительный тест на коронавирус сдали 5 902 человека, в Санкт-Петербурге выявлено 1 485 инфицированных. Кроме того, наибольшее число заразившихся обнаружили в Московской (+685), Нижегородской (+402) и Архангельской (+341) областях.

За сутки от Covid-19 умерли 368 пациентов. 68 летальных случаев подтверждено в столице, 62 – в Санкт-Петербурге, 19 – в Ростовской области, 16 – в Подмосковье. За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти 31 161 пациента. 15 600 переболевших покинули медучреждения. Таким образом, число выздоровевших за все время составило 1 350 741.

По данным Роспотребнадзора, всего в России проведено более 65,6 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 397 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются свыше 426 тысяч человек.

Число случаев заражения коронавирусом в мир достигло 50,9 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Инфекция унесла свыше 1,26 млн жизней, 33,3 млн человек удалось победить болезнь. Наибольшее число инфицированных проживают в США – более 10 млн человек, затем идут Индия (8,59 млн) и Бразилия (5,67 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.20

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