В Роспотребнадзоре оценили риск заражения Covid-19 в кафе через еду

Заражение коронавирусом в ресторане или кафе через пищу или напитки маловероятно, а основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, выводы были с деланы в ходе исследования о наличии коронавируса на различных поверхностях. Так, из 220 тыс. проб вирус был обнаружен только в 321, что составляет около 0,15%. «В продуктах питания он не выявлен», – приводит слова Лебедева РИА «Новости».

Эпидемиолог отметил, что в связи с этим можно сделать вывод о том, что заполучить Covid-19 через пищу маловероятно. Однако заразиться коронавирусной инфекцией можно при несоблюдении социальной дистанции и отсутствии масок. Риск заражения также повышается при недостаточной гигиене, напомнил специалист.

Москва, Иван Гридин

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