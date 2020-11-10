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Вторник, 10 ноября 2020, 15:28 мск

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Наркоманы легче заболевают коронавирусом и тяжелее его переносят

Больные наркоманией легче инфицируются коронавирусом и тяжелее болеют. Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии – филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.

По ее словам, это утверждение верно при всех хронических заболеваниях, а также в отношении курильщиков и алкоголиков. При этом Клименко отметила, что наркоманам можно ставить прививку от коронавируса только в стадии ремиссии, но никак не при опьянении или абстиненции.

Во время пандемии коронавируса в России вырос уровень употребления алкоголя, что касается наркотических веществ – такой информации пока нет, передает «Интерфакс».

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что курение табака повышает риск заболеваемости Covid-19 и вызывает его тяжелое течение. Кроме того, риск заражения коронавирусом высок при курении не только сигарет, но и кальяна.

Москва, Зоя Осколкова

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