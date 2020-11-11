ВОЗ сообщила о втором подряд рекорде по приросту случаев Covid-19 за неделю

В течение недели в мире выявили более 3,6 млн новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 8% больше, чем неделей ранее, которая также была рекордной по приросту числа заболевших Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Франции, Индии, Италии и Великобритании

Со 2 по 8 ноября Covid-19 в мире выявили более чем у 3,6 млн человек, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии, говорится в еженедельном релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За неделю количество смертей увеличилось на 21% и превысило 54 тыс. Неделей ранее по всему миру было выявлено 3,3 млн случаев заражения, умерли более 45 тыс. человек.

В ВОЗ отметили, что больше всего новых заболевших за неделю выявили в Европе. Там зарегистрировали 54% новых случаев заражения. Помимо этого, на регион пришлось 47% новых смертей.

В организации считают, что мир вступил в критическую фазу пандемии. Особенно это касается стран Северного полушария, предупреждала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 11.11.20

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