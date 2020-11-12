В Кузбассе медик заболел Covid-19 после вакцинации от коронавируса

В кемеровской области один из получивших первую дозу прививки от коронавирусной инфекции нового типа медиков заболел Covid-19. Об этом сообщает портал A42.ru со ссылкой на замминистра здравоохранения по региону Елену Зеленину.

«Зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины», – сказала Зеленине

Она рассказала, что наличие инфекции обнаружили на 5-6 сутки после вакцинации, потому говорить, что инфицирование связано непосредственно с вакцинацией, нельзя, поскольку у коронавируса существует инкубационный период.

Кроме того, для выработки иммунного ответа после вакцинации также требуется время. В связи с этим, отметила чиновница, считать этот случай показательным нельзя. Всего, по ее словам, в Кузбасс поступило только 40 доз вакцины, прививали только медработников.

11 ноября стало известно, что коронавирусной инфекцией после того, как им поставили вакцину от Covid-19 «Спутник V» разработки центра Гамалеи заразились три медика в Алтайском крае. По мнению краевого минздрава, у них не успел сформироваться иммунитет. В ведомстве рассказали, что в числе первых препарат получили 42 медработника, трое из них заболели ковидом.

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем Covid-19 сформироваться не успел, – полагают в ведомстве. – Только это могло стать причиной заражения медиков».

Напомним, что вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V») двухкомпонентная. Человек получает вторую дозу препарата через три недели после первой инъекции. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, его можно считать только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, указывает ведомство, ссылаясь на информацию разработчиков вакцины.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины, в ходе которых планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился один из участников испытаний вакцины «Спутник V» – 60-летний депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. «Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться», – отметил парламентарий. Он допустил, что ему поставили не вакцину, а плацебо. Впрочем, могут быть и другие объяснения, почему он заразился.

Позже директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что некоторые участники пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом. Количество заразившихся добровольцев ученый не назвал, отметив, что заболевшие волонтеры могли получить плацебо.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 12.11.20

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