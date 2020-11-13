Пульмонолог назвал наиболее опасных разносчиков коронавируса

Наиболее опасными разносчиками коронавирусной инфекции являются переболевшие ей люди, отказывающиеся носить маски, считаетзаслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко. «Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок», – сказал Карабиненко. По его словам, те, кто перенес инфекцию, распространяют ее возбудителя «свободно и без всяких препятствий».

Он пояснил, что у переболевших после выздоровления вирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому им обязательно следует носить маски, пишет «Лента.ру». Переболевшие люди, отказывающиеся носить маски, «являются активными распространителями коронавируса», подчеркнул профессор. «В первую очередь это дети, это молодежь – те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», – заключил врач.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев рассказал, что ситуация с распространением Covid-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. По его словам, болезнь вызывает пневмотропный вирус, который наиболее активен поздней осенью и ранней весной и боится тепла.

Также об обострении заболеваемости зимой говорил сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов озвучил мнение, что в феврале-марте 2021 года заболеваемость коронавирусной инфекцией только пойдет на спад после нынешнего пика. По словам специалиста, прежде чем распространение Covid-19 начнет устойчиво снижаться должен пройти подъем в течение максимум 28 дней – это два инкубационных периода.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.20

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