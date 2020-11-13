Швеция признала провал прогноза распространения Covid-19

Прогноз относительно второй волны коронавирусной инфекции нового типа в Швеции на осень оказался ошибочен, признало Агентство общественного здравоохранения страны. По словам главного эпидемиолога Андерса Тегнелла, он рассчитывал, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в остальной Скандинавии за счет выработки коллективного иммунитета у жителей Швеции.

По факту число госпитализированных с коронавирусом в Швеции растет быстрее, чем в любой другой европейской стране, пишет The Financial Times. Так, например, в Стокгольме каждый пятый тест на Covid-19 является положительным. Вирусолог Лена Эйнхорн, которая изначально выступала против избранной властями страны стратегии борьбы с распространением коронавирусной инфекции, считает, что осуществленный подход провалился.

«Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев заражения коронавирусом на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии», – отметила Эйнхорн.

Напомним, весной власти Швеции отказались вводить строгие ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. У них был расчет, что распространение Covid-19 прекратится само, благодаря выработке коллективного иммунитета, а экономика страны пострадает незначительно.

На сегодняшний день в Швеции подтверждено 171 365 случаев заражения коронавирусом, от инфекции и вызванных ею осложнений умерли 6122 человека.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 13.11.20

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