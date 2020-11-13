Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с компанией GL Rapha о производстве более 150 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте, посвященном вакцине.

«РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, объявляют о соглашении по производству в стране ежегодно более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V», – говорится в сообщении.

Уже более 50 стран заинтересовались покупкой российского препарата «Спутник V».

Как писал «Новый День», по итогам промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований эффективность вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции составила 92%. 40 тыс. добровольцев в 29 медицинских центрах России принимают участие в фазе III клинических испытаний «Спутник V». Из них более 20 тыс. были вакцинированы первой дозой препарата и более 16 000 – как первой, так и второй дозами.

«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких неожиданных нежелательных эффектов в ходе испытаний выявлено не было. Некоторые из привитых добровольцев имели кратковременные незначительные побочные явления, такие как боль в месте инъекции, гриппоподобный синдром, включая лихорадку, слабость, усталость и головную боль.

Стоит отметить, что начале ноября компании Pfizer и BioNTech объявили, что разрабатываемая ими вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%.

Центр Гамалеи, который занимается разработкой «Спутник V», предоставит полный отчет о клинических испытаниях после завершения третьей фазы.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.20

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