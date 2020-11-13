В России установлен новый рекорд по заражению коронавирусом – 21 983 заболевших за сутки

В России за минувшие сутки выявили 21 983 инфицированных коронавирусом во всех 85 регионах. Это максимальный показатель за все время пандемии. Всего в стране Covid-19 заболели 1 880 551 человек. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

У четверти инфицированных не было никаких симптомов. Средний суточный прирост заболевших остается на уровне 1,2%. Наименьшие темпы заражения наблюдаются в Дагестане – 0,6%, Татарстане, Марий Эл и ХМАО – 0,7%.

Пятерку регионов по наибольшему числу инфицированных коронавирусом возглавляет Москва (+5974), затем идет Санкт-Петербург с 1756 заболевших. В Московской области выявили 760 человек с Covid-19. В Нижегородской области инфекцию обнаружили у 433 жителей, в Карелии – у 378.

411 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. Третий день подряд число летальных исходов не опускается ниже 400. В Москве от последствий Covid-19 умерли 70 пациентов, 61 – в Санкт-Петербурге. Всего за весь период пандемии в России жертвами инфекции стали 32 443 человека.

18 735 человек вылечились и покинули медицинские учреждения. Число выздоровевших на данный момент составило 1 406 903.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 67,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 636 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются почти 447,5 тысячи человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 52,7 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Скончались свыше 1,29 млн человек, выздоровели более 34,1 млн. Россия замыкает пятерку стран с наибольшим числом инфицированных. На первом месте находятся США (10,55 млн), на втором – Индия (8,72 млн), на третьем – Бразилия (5,78 млн), на четвертом – Франция (1,91 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.20

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