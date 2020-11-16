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Понедельник, 16 ноября 2020, 10:39 мск

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Ученые назвали убивающие коронавирус продукты

Исследователи выяснили, что натуральные продукты способны подавить до 97% патогенов коронавирусной инфекции. Открытие сделали сотрудники Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Статья о проделанной работе опубликована на портале bioRxiv.

Оказалось, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают дезинфицирующим эффектом. Черноплодка на 97% подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай – на 80%. Как передает РИА «Новости», натуральные соки и зеленый чай ослабляют коронавирус, так как создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус. Это открытие еще подлежит обсуждению в научном сообществе.

Москва, Иван Гридин

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