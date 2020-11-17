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Вторник, 17 ноября 2020, 11:40 мск

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В России за сутки умерли 442 больных коронавирусом

В России за последние сутки скончались 442 человека, инфицированных коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. При этом в стране прибавилось 22 410 больных Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В этот раз зараженных выявили во всех 85 регионах. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования в РФ достигло 1 971 013, суточный темп прироста заболевших, как и накануне, составил 1,2%. У четверти больных Covid-19 не было симптомов заражения.

Больше всего инфицированных коронавирусом обнаружено в Москве, (+5 882), Санкт-Петербурге (+2 130), Подмосковье (+839), Нижегородской (+407) и Архангельской (+351) областях.

Коронавирус в регионах на 17.11

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Москве – 74, Санкт-Петербурге – 69, Красноярском крае – 20, Ростовской и Иркутской областях – 18 и 16 умерших соответственно. Общее число жертв пандемии достигло 33 931.

За день в России полностью выздоровели 22 055 человек. Общее число вылечившихся увеличилось до 1 475 904. «По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 69,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 438 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461 164 человека», – сообщает оперштаб.

В мире, по данным Университета Джона Хопкинса (США), зарегистрировано более 55 млн случаев коронавируса. 1,32 млн заболевших скончались, более 35 млн удалось излечиться от инфекции. Лидируют по числу заражений США (11,2 млн), затем идут Индия (8,87 млн), Бразилия (5,87 млн) и Франция (2,04 млн). Россия находится на пятом месте.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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