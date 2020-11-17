В Сибири выявили новую мутацию коронавируса

В Сибири обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Определенные изменения коронавируса есть в Сибирском регионе, там формируется свой вариант с определенными мутациями», – сказала Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции Covid-19».

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что специалисты выявили более 80 мутаций коронавируса. При этом он подчеркнул, что данные мутации не влияют на эффективность разработанной от инфекции вакцины.

По словам экспертов, чаще всего при изменении инфекция не переносится тяжелее, а доля тех, кто заболевает в сложной форме, не увеличивается. Кроме того, мутация не затрагивает более 1% генома вируса, а значит, тест-системы смогут определить и изменившийся Covid-19.

В октябре Анна Попова заявляла, что внутри России коронавирус почти не мутировал. По ее словам, за девять месяцев вирус мало изменился и не стал более агрессивным и «злым».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.20

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