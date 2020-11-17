Роспотребнадзор регламентировал сроки тестирования на Covid-19

Роспотребнадзор внес изменения в постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил». Согласно решению главного санитарного врача РФ, все профилактические меры продлены до 1 января 2022 года. Ранее они были предусмотрены до 1 января 2021 года.

Еще одним важным изменением стал срок, отведенный на выявление коронавирусной инфекцией. Теперь он не должен превышать 48 часов. «Срок выполнения лабораторного исследования на Covid-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в постановлении.

В документе также отмечено, что подтвержденным случаем Covid-19 считается любой случай с лабораторным подтверждением. «Подтвержденным случаем Covid-19 считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

Контактировавшие с заболевшими могут возвращаться на работу или учебу только по истечении 14 дней с момента последнего контакта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.20

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