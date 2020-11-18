Вирусолог рассказал о необычном свойстве коронавируса

В коронавирусе нового типа объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но порознь. По словам вирусолога, члена-корреспондент РАН, доктора биологических наук, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессора Сергея Нетесова, в этом заключается его самое необычное свойство.

«Многие убеждены, что потеря обоняния – исключительно черта этого коронавируса. Но тем же свойством обладают не менее 20 вирусов. Они входят в организм респираторным путем, через нос, а там окончания основных обонятельных нервов, которые поражаются вирусом. Практически всегда, когда человек выздоравливает, обоняние восстанавливается. Дизрегуляция иммунной системы – тоже не новшество, наблюдается и при других инфекциях», – приводит слова эксперта «Лента.ру».

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 18.11.20

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