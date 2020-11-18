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Среда, 18 ноября 2020, 10:50 мск

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Глава ВЦИОМ рассказал о пострадавших от пандемии группах населения

Пандемия коронавируса в России разрушила очень многие жизненные планы и заставила людей по-новому посмотреть на свои жизненные стратегии, рассказал РБК глава социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, наиболее сильно с психологической точки зрения пострадали четыре группы населения: молодежь, женщины с детьми, предприниматели и мужчины среднего возраста. «Группа пенсионеров оказалась достаточно стойкой, даже индифферентной к этим угрозам, они слишком многое в жизни пережили, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему», – отметил Федоров.

По его словам молодежи приходится непросто, потому что она «тепличная», так как была взрощена «в малодетных семьях, с максимумом внимания от родителей, с максимумом комфорта». В итоге им тяжело преодолевать трудности. Глава ВЦИОМ отметил, что молодежь хорошо ищет информацию, но не умеет ее структурировать, что плохо сказывается в сложившейся ситуации.

В список уязвимых попали и женщины с детьми, так как являются наиболее ответственными членами общества. «На их хрупких плечах лежит не только семейное благополучие, но и будущее семей, и их стратегия – преимущественно охранительная, лучше перестраховаться, чем допустить риск заболевания ребенка или кого-то из старших близких. Поэтому женщины в немножко алармистском состоянии», констатировал глава ВЦИОМа.

Он отметил, что бизнес болезненно реагирует на ограничения «обещает свернуть активность, вывести деньги, уехать на дачу и уволить всех сотрудников». Потому предприниматели находятся «в абсолютной депрессии». «Эти люди не понимают, как планировать дальнейшую деятельность», – посетовал Федоров. Ситуация с бизнесом в целом сейчас выглядит так: «Бизнес, который может вопить, – вопит, а который не может – скулит».

В тяжелом психологическом состоянии оказались и трудоспособные мужчины среднего возраста. Хотя среди них традиционно больше, чем среди женщин, «оппозиционеров, критиков, всепропальщиков», «эти атланты сейчас не понимают, как и насколько долго они смогут финансировать свои семьи и вообще куда эта нелегкая вывезет».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.20

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