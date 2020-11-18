В России в пандемию вырос спрос на презервативы

В России в период пандемии резко выросли продажи презервативов. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

По его словам, в стране не наблюдается тенденции к воздержанию, скорее наоборот. «Люди в принципе не воздерживаются, даже те, кто опасается и боятся за свое здоровье, воздержания как такового нет», – сообщил репродуктолог на собрании научного совета РАН, которое проходило в онлайн режиме.

Между тем, завкафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени Ломоносова Армаис Камалов отметил, что высокий уровень тестостерона у мужчин повышает риск заболеваемости коронавирусом. Впрочем, пока нет данные о том, как влияет инфекция на уровень тестостерона. Исследования на эту тему еще проводятся.

В апреле главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь сообщил, что коронавирус передается половым путем. В частности, в сперме заболевших мужчин обнаруживали SARS-CoV-2. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.11.20

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