Голикова призвала регионы усилить ограничения из-за Covid-19

С 1 октября суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России увеличился в 2,5 раза, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова во время своего выступления на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по вопросам борьбы с Covid-19.

«В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза – с 6,1 случая до 15,3 случаев на 100 тыс. населения», – сказала она.

Она отметила, что наиболее высокая заболеваемость зафиксирована в Карелии. По словам Голиковой, самая высокая в России занятость коечного фонда, выделенного для больных коронавирусом наблюдается в Чувашии, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Иркутской, Омской областях, а также в Коми и Мордовии.

Вице-премьер призвала власти регионов, где сложилась напряженная ситуация по коронавирусу, в самое ближайшее время принять дополнительные меры безопасности по борьбе с ним.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.20

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