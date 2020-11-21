COVID-19 бьет рекорды: в России за сутки выявлено больше 24 тысяч заболевших

В России за сутки во всех 85 регионах выявлено 24 822 новых случая коронавирусной инфекции, что стало рекордным уровнем с начала пандемии. Более 23% из заболевших не имели клинических проявлений болезни. Согласно данным оперативного штаба, рекордным за последние сутки в России стало и число выздоровевших пациентов – 26 021 человек. Еще 467 пациентов скончалось.

Антирекорд зафиксирован также в Москве, где COVID-19 за сутки подтвержден у 7 168 человек, скончалось 74 больных, госпитализировано 1 535 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек. Среди новых случаев 43,6% приходится на долю лиц от 18 до 45 лет, 10,2% – от 66 до 79 лет, 3,8% – старше 80 лет. Детей среди заболевших 13,3%.

После Москвы по росту заболеваемости коронавирусом следует Санкт-Петербург (2 476 новых случаев), Подмосковье (916), Нижегородская область (451), Свердловская область с 378 подтвержденными случаями, Карелия (359), Красноярский край (334), Архангельская область (332), Воронежская область (315). Меньше всего новых случаев за сутки обнаружено в Республике Марий Эл (49), Магаданской области (42), Еврейской АО (29), Ненецком АО (9) и Чукотском АО (5).

В целом за все время пандемии в стране COVID-19 было выявлен в 2 064 748 случаев, скончалось 35 778 пациентов, выписано – 1 577 435. Полностью вылечилось 451 535 человек.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 21.11.20

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