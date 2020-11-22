COVID-19: в России вновь выявлено более 24 тысяч заболевших

В России за сутки выявлен 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах. Более 23% заболевших являлись бессимптомными носителями. По данным оперативного штаба, выздоровел 18 008 человек, 467 пациентов скончалось.

Наибольшее число больных вновь зафиксировано в Москве – подтверждено 6575 новых случаев COVID-19. За последние сутки госпитализировано 1358 пациентов, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 426 человек. Среди заболевших 43,7%– граждане от 18 до 45 лет, 30,2%– от 46 до 65 лет, 13,9%– от 66 лет, 12,2% – дети.

На втором месте антирейтинга находится Санкт-Петербург – 2668 заболевших, на третьем – Московская область, где выявлено 949 зараженных. В пятерку «лидеров» также попала Нижегородская область – 448 заболевших и Свердловская область – 385.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 089 329 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 595 443. Умерли от covid-19 за все время 36 179 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 72,4 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 590 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются в общей сложности 478 806 человек.

В целом в мире выявлено более 58 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 1 379 508 человек. По данным американского университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заболевших в США (12 млн), Индии (9 млн), Бразилии (6 млн), Франции (2,178 млн), России (2 млн).

Наибольшее число умерших от инфекции зарегистрировано в США (255,8 тысячи), Бразилии (168,9 тысячи), Индии (132,7 тысячи), Мексике (100,8 тысячи) и Великобритании (54,7 тысячи).

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.11.20

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