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Вторник, 24 ноября 2020, 13:17 мск

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Глава Роспотребнадзора рассказала о ежегодном возвращении коронавируса

Вспышки коронавирусной инфекции будут повторяться ежегодно, так как он приобретет сезонный характер. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года», – цитирует Попову ТАСС.

По ее словам, благодаря принятым мерам, в России не циркулирует коронавирус из Китая, а распространен его европейский вариант. «Быстро разработали тест-системы, быстро разработали меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса», – уточнила Попова.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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