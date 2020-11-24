Глава Роспотребнадзора рассказала о ежегодном возвращении коронавируса

Вспышки коронавирусной инфекции будут повторяться ежегодно, так как он приобретет сезонный характер. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года», – цитирует Попову ТАСС.

По ее словам, благодаря принятым мерам, в России не циркулирует коронавирус из Китая, а распространен его европейский вариант. «Быстро разработали тест-системы, быстро разработали меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса», – уточнила Попова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.20

Попова: в России не зарегистрировано случаев повторного заражения Covid-19. / Озвучены сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса. / Новый антирекорд: в России от коронавируса за сутки скончались почти 500 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»