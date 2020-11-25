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Среда, 25 ноября 2020, 08:50 мск

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Пренебрегающие средствами защиты люди мешают выходу на плато по Covid-19

Врач-инфекционист Георгий Викулов считает, что снизить число ежедневно заболевающих коронавирусом и, соответственно, выйти на плато можно только с помощью мер профилактики. Для этого нужно проводить просветительскую работу с населением.

Многие люди игнорируют просьбы властей, выступают против рекомендаций врачей и даже пишут жалобы на Роспотребнадзор, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его мнению, соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток – необходимое условие успешной борьбы с коронавирусом и «выхода на плато», то есть прекращения роста числа заболевших.

«Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать. Также необходимо требовать при входе в метрополитен, торговый центр надевать маски и не пускать без них, чтобы не было конфликтов», – сказал Викулов.

Врач подчеркнул, что для разрешения ситуации необходим комплексный подход. Он также напомнил, что в ряде случаев совершенно необходимо для защиты от инфекции носить не только маски, но и перчатки, например, у банкомата, где человек контактирует с поверхностью. Люди должны понимать значимость этих мер, а не смеяться над ними, добавил врач.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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