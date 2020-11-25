Заражаемость Covid-19 в России второй день идет на спад

За минувшие сутки в России подтвердили 23 675 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 у 5 156 человек (21,8%) из числа вновь выявленных заболевание протекает без симптомов. Суточный прирост составил 1,1%, а с начала вспышки в России выявили 2 162 503 заболевших.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за последний день подтверждено в Москве (+4685), Санкт-Петербурге (+3421), Подмосковье (+1005), Нижегородской (+457) и Свердловской (+388) областях.

Наименьший суточный прирост по числу заболевших зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0,5%.

За сутки из больниц по выздоровлению выписались 25 748 человек, а за весь период – 1 660 419 пациентов.

За день от коронавируса и вызванных им осложнений в России умерло 507 человек, а с начала вспышки – 37 538 человек. Лидерами суточного антирейтинга стали Санкт-Петербург (85), Москва (75) и Московская область (22).

По данным Роспотребнадзора, за все время было сделано более 73,7 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 452 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486 272 человека.

Отметим, что рекорд по суточной заболеваемости был установлен в понедельник, 23 ноября. Тогда было выявлено 25173 случая заражения. Во вторник, этот показатель составил 24326 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.11.20

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