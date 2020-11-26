В России установлен антирекорд по числу заболевших и умерших от коронавируса

В России вновь установлен двойной антирекорд по коронавирусу: за минувшие сутки Covid-19 выявили у 25 487 человек, инфекция стала причиной смерти 524 пациентов. С начала вспышки в стране зафиксировано 2 187 990 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

У 5511 (21,6%) человек заболевание протекает без симптомов. Суточный прирост составил 1,2%. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за последний день подтверждено в Москве (+6 075), Санкт-Петербурге (+3 669), Подмосковье (+1 022), Нижегородской (+423) и Свердловской (+391) областях.

За сутки 524 пациента скончались от последствий заболевания. Все за период пандемии коронавирус стал причиной смерти 38 062 человек. Наибольшее число летальных исходов подтверждено в Санкт-Петербурге (79), Москве (73) и Красноярском крае (25).

По данным Роспотребнадзора за все время проведено свыше 74,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 505 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 333 человека.

Всего в мире по состоянию на 26 ноября выявлено более 60 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 1 421 650 человек, выздоровели свыше 38,7 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Самая тяжелая ситуация наблюдается в США, где число заболевших ковидом превысило 12,77 млн человек. На втором месте остается Индия (9,26 млн), на третьем – Бразилия (6,16 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.11.20

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