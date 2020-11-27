Роспотребнадзор хочет продлить антикоронавирусные меры в школах до 2022 года

Роспотребнадзор рассматривает возможность продления санитарных требований, введенных из-за пандемии коронавируса в организациях, работающих с детьми, до 2022 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.

Согласно принятым решениям, особые правила организации работы школ, детсадов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. Если новое постановление будет принято, их продлят до 1 января 2022 года.

Сейчас в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц», а в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Постановление также ввело обязательную проверку температуры у детей.

Также документ обязал школы закрепить за одним классом определенный кабинет, где проходят большинство уроков. В детских организациях должны стоять антисептики, а игрушки в детских садах – проходить ежедневную обработку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.20

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