Индия наладит производство российской вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с ведущим индийским производителем лекарственных препаратов Hetero. Согласно договору, в Индии будет ежегодно производиться более 100 млн доз разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий индийский производитель препаратов Hetero объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавируса «Спутник V», – сообщили в фонде.

Запуск производства намечен на начало 2021 года. В Hetero заявили, что «с нетерпением ожидают результатов клинических испытаний вакцины», и считают, что ее производство в Индии будет иметь «решающее значение» для быстрого получения препарата населением страны.

Напомним, вакцина «Спутник V» была разработана центром им. Н.Ф. Гамалеи при финансовой поддержке РФПИ Она получила государственную регистрацию в августе, и сейчас проходит третью, финальную фазу испытаний на добровольцах. Препарат также согласились испытать в Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле.

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 27.11.20

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