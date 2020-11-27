В России вновь установлен рекорд по суточному приросту заболевших Covid-19

В России в очередной раз установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших Covid-19. Так, за минувшие сутки на территории страны было выявлено 27 543 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из них у 6241 человека (22,6% от новых случаев) заболевание протекает бессимптомно. Суточный прирост составил 1,3%, а всего с начала вспышки в России подтверждено 2 215533 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего заболевших за день выявили в Москве (+7918), Санкт-Петербурге (+3687), Подмосковье (+1058), а также в Нижегородской (+459) и Свердловской (+399) областях. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ненецком автономном округе, а также в Дагестане – 0,6%.

В России рекорд по суточному приросту заболевших Covid-19

За минувший день в связи с выздоровлением было выписано 26 682 человека, из числа переболевших Covid-19, а за весь период – 1 712 174 человека.

За сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 496 пациентов, а за все время – 38 558 человек. За последний день больше всего летальных исходов подтвердили в Москве (77), Санкт-Петербурге (63), Красноярском крае (24), а также в Московской (23) и Ростовской (21) областях.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала вспышки в РФ провели более 74,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 543 тыс.– за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 492 840 человек.

Напомним, по данным на 26 ноября, в России за сутки было выявлено 25487 заболевших Covid-19, что также являлось абсолютным рекордом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.20

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