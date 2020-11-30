В Роспотребнадзоре напомнили о правилах сдачи теста на коронавирус

Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которых необходимо придерживаться при сдаче ПЦР-теста на Covid-19. Согласно рекомендациям, размещенным на сайте ведомства, мазки следует брать не раньше 3-4 часов после приема пищи и питья, так как в пробирке может оказаться недостаточное число инфицированных клеток. В результате тест может быть ложно отрицательным.

Снизить количество вируса на слизистой могут лекарства для местного применения (капли и спреи), жевательная резинка, а также ополаскиватели для полости рта. На результат теста также может повлиять прием алкоголя и курение. В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от употребления алкогола за два дня до взятия мазка, а от курения – за два часа.

В ведомстве напомнили, что забор мазков на анализ производят как из зева, так и из носоглотки, поскольку именно верхние дыхательные пути являются «входными воротами» для вируса. В конце инкубационного периода и в первые дни клинических проявлений наиболее информативными являются мазки именно из этих областей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.20

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