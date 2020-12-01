Израильский иммунолог рассказал о запретах при испытаниях вакцины от коронавируса

Участники испытаний вакцины от коронавируса не должны самостоятельно сдавать тест на антитела. Такое мнение высказал заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим иммунолог, профессор Яков Беркун.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя всё, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», – рассказал он РИА «Новости».

Профессор объяснил это тем, что пациент зная о том, получил он плацебо или реальную вакцину может изменить свое субъективное восприятие и описывать симптомы в обязательном для ведения дневнике некорректно. Но самое важно, чтобы информация о том, получил ли испытуемый плацебо или активную вакцину, не попала к наблюдающему его врачу.

«Когда мы даём прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек», – пояснил Беркун.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 30.11.20

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