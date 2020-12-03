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Четверг, 3 декабря 2020, 11:11 мск

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Мишустин поручил за неделю разработать правила доставки вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать временные правила по доставке вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. На это он отвел неделю, говорится в сообщении на сайте правительства. Поручение должно быть исполнено к 8 декабря. Работой над вопросом займутся Роспотребнадзор, Минздрав и Минюст.

Как писал «Новый День», днем ранее президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса, первыми в ней примут участие врачи и учителя.

Москва, Иван Гридин

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