Мишустин поручил за неделю разработать правила доставки вакцины от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать временные правила по доставке вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. На это он отвел неделю, говорится в сообщении на сайте правительства. Поручение должно быть исполнено к 8 декабря. Работой над вопросом займутся Роспотребнадзор, Минздрав и Минюст.

Как писал «Новый День», днем ранее президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса, первыми в ней примут участие врачи и учителя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.12.20

АЗС попросили снять ограничение на работу общепита ночью. / От коронавируса умер отец экс-главы горздрава. / Ученые рассказали о рисках заразиться Covid-19 в семье и транспорте. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»