Россиян призывают не использовать шарфы вместо масок

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев призвал граждан не использоваться шарфы в холодную погоду вместо средств индивидуальной защиты. Маска гораздо лучше защитит от коронавируса.

Лебедев напомнил, что маски нужно носить обязательно, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ. «Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком»,– цитирует эксперты РИА «Новости».

При этом маску нужно правильно носить, чтобы она давала максимальную защиту. В первую очередь маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. В спокойном состоянии маску можно носить 2-3 часа, при физической активности ее нужно снимать сразу, как только маска становится влажной.

Снимать маску после использования нужно за веревочки, не прикасаясь к поверхности, на которой могут быть вирусы. После этого следует вымыть руки с мылом или использовать антисептик.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.12.20

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