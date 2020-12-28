КС признал законным ограничение на передвижения граждан из-за Covid-19

Конституционный суд (КС) России признал соответствующим Основному закону страны ограничение передвижения граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Постановление опубликовано на сайте суда.

Запрос в КС поступил из Протвинского городского суда Подмосковья в связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Суд рассмотрел административное дело 52-летнего мужчины, который приостановил процесс, чтобы обратиться за разъяснениями в КС.

КС постановил признать решение властей не противоречащим Конституции РФ, так как «установление этого положения по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (Covid-19)»,– говорится в документе.

Как писал «Новый День», за минувшие сутки в России выявлено 27 787 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, что почти на 500 меньше, чем днем ранее (28 284). Отметим, что впервые за пять дней суточный прирост заболевших оказался ниже 28 тыс. человек. По информации оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, у 13,5% вновь заболевших нет никаких симптомов заболевания. Ни одного нового случая заражения не зафиксировано на Чукотке. С начала пандемии в стране выявили 3 078 035 случаев Covid-19.

Москва, Иван Гридин

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