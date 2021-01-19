Во Франции предложили обязать население носить маски высокой защиты от Covid-19

Высший совет общественного здравоохранения (HCSP) Франции рекомендует избегать использования тканевых респираторных масок категории 2, которые менее эффективны при защите от Covid-19. Рекомендации озвучены в связи с распространением в стране британского штамма коронавируса, который признан более заразным, пишет «Фигаро».

«В связи с проникновением в Европу некоторых новых штаммов, которые являются более заразными, возникает вопрос о категории масок, которые могут быть предложены для использования населением», – сказал сопредседатель рабочей группы HCSP Covid-19 Дидье Лепеллетье.

По его словам, рабочая группа консультативного органа подготовила новые рекомендации для отправки в Минздрав. Медики советуют использовать многоразовые медицинские маски категории 1, так как они лучше фильтруют воздух. От масок ручной работы и вовсе стоит отказаться, так как их эффективность сложно гарантировать.

Согласно стандартам, разработанным Afnor, маски категории 1 фильтруют 90% частиц, а маски категории 2 блокируют только 70%. «Тканевые маски категории 1, поставляемые производителями и одобренные Генеральным управлением вооруженных сил, с точки зрения рабочих характеристик не менее эффективны, чем хирургические маски», – заверил профессор Лепеллетье.

В то же время, использование масок FFP2, фильтрующих не менее 94% аэрозолей, среди населения в целом «не обязательно хорошо, потому что мы не сможем контролировать», что они «хорошо носятся».

Рабочая группа HCSP также настаивает на своих рекомендациях по обеспечению безопасного расстояния 2 метра, а не 1 метра между каждым человеком. Минздрав может решить, следует ли следовать советам HCSP. « Это научные мнения, предназначенные для информирования при принятии решений в области политики здравоохранения », – подчеркнул профессор Лепеллетье.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что власти Германии готовы ввести обязательное ношение профессиональных респираторных масок класса FFP2. По данным Bild, с 18 января такая мера уже действует в магазинах и общественном транспорте на территории Баварии.

Издание отмечает, что соответствующее решение в масштабах страны может быть принято во вторник, 19 января. Помимо этого канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить с главами федеральных земель ужесточение других мер из-за новых штаммов коронавируса. Так, например, возможно введение комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, полный перевод работников предприятий на удаленку, если это возможно ввиду профессии.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все магазины кроме продовольственных, хозяйственных и тех, что продают жизненно необходимые товары. Также закрыты парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 19.01.21

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