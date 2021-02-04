Инфекционист назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом. Однако определить, почему именно человек не заразился Covid-19, пока не представляется возможным.

Наличие антител показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчивы к заболеваниям, например, к ВИЧ. Что касается коронавируса, то в этом случае таких людей гораздо больше.

Первая версия возникновения невосприимчивости – перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Второй вариант – перед встречей с новым типом коронавируса человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. Третья причина – существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, – это еще на этапе научной дискуссии», – сказал Вознесенский.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.02.21

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