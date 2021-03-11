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Четверг, 11 марта 2021, 12:40 мск

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Треть жителей России могут быть невосприимчивы к коронавирусу

Часть населения может быть невосприимчива к Covid-19. По мнению вирусолога Александра Лукашева, в России таких людей около трети.

Многие люди уже столкнулись с коронавирусом и выработали иммунитет. Однако есть люди, которые изначально были невосприимчивы к инфекции, так как имеют иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами, сообщил Лукашев в интервью газете «Известия».

«Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть. Но мы не знаем, что это значит на практике: эти люди не болеют вообще или болеют в легкой форме? Известно только, что у них есть клетки, которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом», – отметил вирусолог.

По его словам, мир уже прошел самую тяжелую часть пандемии, и она постепенно идет к завершению. Число переболевших намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев. Коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу сформируется к августу, а в Москве и Санкт-Петербурге еще раньше, предположил Лукашев.

«Думаю, уже этим летом, по мере увеличения охвата населения массовой вакцинацией, мы будем наблюдать постепенное снятие ограничений. Пока вакцинация лишь набирает обороты, ограничительные меры и меры персональной защиты – маски, дистанцирование – важно сохранять. И я не ожидаю, что 2022-й будет сопоставим с 2020-м или с 2021-м», – заключил вирусолог.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.03.21

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