Исследователи взялись за изучение устойчивости коронавируса к вакцинам

Американские исследователи разработали систему оценки устойчивости коронавируса нового типа к разным вакцинам. Статья о проведенном исследовании опубликована в научном журнале PLOS Biology.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире идет разработка 198 вакцин против Covid-19. 44 из них находятся на этапе клинической оценки. Вакцины создают на технологических платформах пяти разных типов – у каждой из них есть как сильные, так и слабые стороны, передает РИА «Новости».

По словам Дэвид Кеннеди из Университета штата Пенсильвания, сродни тому, как бактерии становятся невосприимчивы к антибиотикам, коронавирус так же может приобрести устойчивость к вакцинам. В связи с этим перед учеными стоит задача понять, как вакцины-кандидаты будут вести себя в долгосрочной перспективе, взаимодействуя с разными штаммами SARS-CoV-2 (возбудитель Covid-19 – прим. ред.), пояснил Кеннеди

Для этого исследователи создали систему контроля резистентности коронавируса к вакцинам. Они использовали для этого обычные образцы для проведения клинических испытаний. «На примере других заболеваний (например, пневмонии) мы знаем, что если у патогена появится устойчивость к той или иной вакцине, то препарат утратит актуальность. Нужно использовать наши знания для создания вакцины, которая будет сохранять долгосрочное действие», – рассказал Кеннеди.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.11.20

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