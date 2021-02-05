Парагвай договорился о покупке российской вакцины «Спутник V»

Правительство Парагвая и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли договоренностей о поставках в страну российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V».

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ», – объявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени. По его словам, о сроках и объемах поставок будет объявлено позже. Стоит отметить, что Парагвай одобрил применение «Спутника V» еще 15 января. По последним данным, в стране выявлено более 136 тыс. случаев заболевания Covid-19, почти 3 тыс. из которых закончились летальными исходами.

Напомним, вчера, 4 февраля, стало известно, что разрешение на экстренное использование российской вакцины против Covid-19 Sputnik V выдали власти Никарагуа. Никарагуа стала шестой страной в Латинской Америке, которая зарегистрировала российский препарат, после Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Парагвая и Мексики.

Согласно заявлению РФПИ, некоторые преимущества использования вакцины Sputnik V заключаются в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике, а стоимость вакцины составляет менее 10 долларов за прививку, что делает ее «доступной во всем мире».

В заявлении РФПИ генеральный директор Кирилл Дмитриев сказал: «Высокая эффективность, безопасность, простота распространения и доступность позволяют регулирующим органам во всем мире включать Sputnik V в свой национальный портфель вакцин».

Асунсьон, Иван Гридин

Асунсьон. Другие новости 05.02.21

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