российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 февраля 2021, 11:37 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Германии оценивают возможность использования вакцины «Спутник V»

Власти Германии оценивают возможность использования вакцины российской разработки «Спутник V» из-за произошедшей в Евросоюзе катастрофы с прививочной кампанией от Covid-19. Так публицист Константин Экнер объясняет интерес Германии к российскому препарату в статье для журнала Spectator.

«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V». Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчёты», – пишет эксперт. Он также отметил, что вакцина AstraZeneca вызывает настороженность у регуляторов в ЕС

Как писал «Новый День», в конце января Италия объявила о намерении обратиться в суд из-за урезания поставок вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, произведенной компаниями Pfizer и AstraZeneca. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Луиджи ди Майо.

«AstraZeneca и Pfizer не соблюдают контракт, мы подадим в суд. Мы будем оказывать давление на европейском уровне, чтобы фармацевтические компании выполнили обязательства», – заявил ди Майо. Он напомнил, что Италия была первой в Европе по темпам вакцинации, теперь же они замедляются.

Ранее Pfizer сообщила, что поставки в Италию сократятся на 29%. На проблемы с поставками вакцины Pfizer страны ЕС пожаловались в середине января. Так, в Еврокомиссию обратились Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Главы министерств здравоохранения этих стран потребовали обеспечить своевременные поставки вакцины, как это было предусмотрено договорами. «Такая ситуация неприемлема. Она не только влияет на запланированные графики вакцинации, но и снижает доверие к прививочной кампании», – заявили они.

Pfizer поясняла, что задержки вызваны реорганизацией производства. Это, в свою очередь, потребует дополнительных разрешений от регуляторов. AstraZeneca сообщила, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС. Компания более чем в два раза сократит поставки вакцины.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 09.02.21

Польша задумала оставить Украину без врачей. / На Сахалине отменили финал Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. / Ежесуточная смертность от коронавируса в Челябинской области неделю держится на одном уровне. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Италии настаивают на скорейшей регистрации российской вакцины «Спутник V»

В правительстве РФ назвали условие для отмены ковид-ограничений

Воробьев: Подмосковье возвращается к обычной жизни

Выясняющие причины возникновения Covid-19 эксперты ВОЗ нашли важные улики

Шестые сутки подряд: заболеваемость covid-19 в России остается ниже 17 тысяч человек в день

Президент Сербии прокомментировал перспективы производства вакцины от коронавируса

Стабильно: в России суточная заболеваемость COVID-19 держится на уровне менее 17 тысяч человек

В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Германия, Европа, Коронавирус из Китая,