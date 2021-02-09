В Германии оценивают возможность использования вакцины «Спутник V»

Власти Германии оценивают возможность использования вакцины российской разработки «Спутник V» из-за произошедшей в Евросоюзе катастрофы с прививочной кампанией от Covid-19. Так публицист Константин Экнер объясняет интерес Германии к российскому препарату в статье для журнала Spectator.

«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V». Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчёты», – пишет эксперт. Он также отметил, что вакцина AstraZeneca вызывает настороженность у регуляторов в ЕС

Как писал «Новый День», в конце января Италия объявила о намерении обратиться в суд из-за урезания поставок вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, произведенной компаниями Pfizer и AstraZeneca. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Луиджи ди Майо.

«AstraZeneca и Pfizer не соблюдают контракт, мы подадим в суд. Мы будем оказывать давление на европейском уровне, чтобы фармацевтические компании выполнили обязательства», – заявил ди Майо. Он напомнил, что Италия была первой в Европе по темпам вакцинации, теперь же они замедляются.

Ранее Pfizer сообщила, что поставки в Италию сократятся на 29%. На проблемы с поставками вакцины Pfizer страны ЕС пожаловались в середине января. Так, в Еврокомиссию обратились Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Главы министерств здравоохранения этих стран потребовали обеспечить своевременные поставки вакцины, как это было предусмотрено договорами. «Такая ситуация неприемлема. Она не только влияет на запланированные графики вакцинации, но и снижает доверие к прививочной кампании», – заявили они.

Pfizer поясняла, что задержки вызваны реорганизацией производства. Это, в свою очередь, потребует дополнительных разрешений от регуляторов. AstraZeneca сообщила, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС. Компания более чем в два раза сократит поставки вакцины.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 09.02.21

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