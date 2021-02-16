В Японии утилизируют 1/6 часть вакцины Pfizer от коронавируса

Часть партии вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, произведенной Pfizer/BioNTech, уничтожат в Японии. Об этом рассказал генсекретарь кабмина страны Кацунобу Като. Причиной тому стали используемые в Японии шприцы. Одна ампула с вакциной рассчитана на шесть доз, однако японские шприцы вмещают лишь пять доз вакцины. В связи с этим часть препарата остается во флаконе и подлежит утилизации, передает Reuters.

По словам Като, правительство обратилось к производителям медоборудования увеличить выпуск шприцов подходящего объема, однако уверенности в том, что это получится сделать в сжатые сроки, нет. Стоит отметить, что власти Японии обратились к нескольким зарубежным производителям с вопросом о закупке подходящих шприцов.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что власти ЮАР объявили о желании вернуть производителю 1 млн доз вакцин AstraZeneca. Правительство ЮАР обратилось к Институту сыворотки Индии, которая выпускает вакцину AstraZeneca под брендом Covishield. Партия вакцины была отгружена в африканское государство в начале февраля.

Выяснилось, что что Минздрав ЮАР утвердил план вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca до того, как поступили сообщения о его невысокой эффективности в предотвращении инфицирования местным штаммом Covid-19 501Y.V2. После этого власти план свернули и допустили продажу закупленной партии вакцины.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.02.21

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