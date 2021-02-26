В Минздраве назвали вероятные сроки очередного роста случаев Covid-19

Очередной рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа вероятен в следующий осенне-зимний период. Такое мнение высказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

По его словам, рост заболеваемости не следует называть «волнами», поскольку «речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса» в определенные периоды года. «Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период», – рассказал он в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения», передает РИА «Новости».

На сегодняшний день в России наблюдается выраженная тенденция к снижению заболеваемости, указал эпидемиолог, добавив, что на лето прогнозируется спад числа заболевших.

По словам вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского летом число новых случаев заболевания, вероятно, снизится, а осенью произойдет очередной всплеск заболеваемости. «Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают». И сейчас уровень заболеваемости Covid-19 по всем законам падает – тут нет ничего неожиданного», – пояснил он.

Как писал «Новый День», по данным, на 26 февраля, в России за сутки выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это минимум с 5 октября, когда показатель суточной выявляемости Covid-19 составил 10 888 случаев. Согласно данным оперштаба, четвертый день подряд число подтвержденных случаев заболевания за сутки меньше 12 тысяч. Общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в стране достигло 4 223 186.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.02.21

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