Финляндия ввела режим ЧП из-за роста числа заболевших Covid-19

Власти Финляндии объявили чрезвычайное положение в связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Особо остро проблема встала на горнолыжных курортах Лапландии. Вирус также стал быстро распространяться среди рабочих на верфях и строительных площадках. Об этом сообщает Reuters.

Режим ЧП позволит властям временно закрыть рестораны и школы, а также ограничить передвижение между регионами. «Правительство считает необходимым, чтобы у всех нас было меньше контактов. Теперь у каждого есть возможность повлиять на то, как сложатся весна и лето», – сказала премьер-министр Финляндии Сана Марин.

Напомним, что на прошлой неделе власти Финляндии объявили о введении трехнедельного локдауна по всей стране с 8 марта в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. По заявлению Санны Марин, изоляция будет включать в себя закрытие баров и ресторанов. Школьники старше 13 лет перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, людям запретят собираться группами больше шести человек.

Как отметила премьер-министр, с Рождества в стране распространился более заразный вариант британского коронавируса, на который сейчас приходится около трех четвертей новых случаев инфицирования.

Хельсенки, Иван Гридин

Хельсенки. Другие новости 01.03.21

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