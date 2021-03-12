AstraZeneca сократит поставки вакцины в ЕС

Англо-шведская компания AstraZeneca уменьшит свои поставки вакцины против коронавируса в страны Евросоюза на 10 млн доз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ от 10 марта.

В нем в частности говорится, что страны ЕС в первом квартале 2021 года получат 30 млн доз вакцины от коронавируса вместо запланированных 40 млн. По данным агентства, в апреле производитель поставит в ЕС еще 20 млн доз препарата.

По данным источника Reuters, сокращение поставок вызвано трудностями, которые связаны с работой глобальной системы снабжения.

Как писал «Новый День», ранее AstraZeneca заявила, что планирует поставить менее половины вакцин против коронавируса в Евросоюз, чем было предусмотрено контрактом.

До этого компания обязалась поставить в ЕС во втором квартале 2021 года 180 млн доз. Однако в ходе внутренних встреч компания сообщила, что «поставит менее 90 миллионов доз», сообщил участвовавший в переговорах официальный представитель ЕС. Он также добавил, что Евросоюзу важно достигнуть целей вакцинации, для чего рассматриваются поставки от других производителей вакцины.

В AstraZeneca в свою очередь заверили, что старательно работают над повышением производительности цепочки поставок в Евросоюз. Напомним, 22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca в первом квартале не выполнит обязательства перед ЕС и вдвое сократит поставки вакцины.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 12.03.21

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