Италия отказалась поставлять вакцину от коронавируса AstraZeneca в Австралию

Власти Италии заблокировали поставку в Австралию крупной партии вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщают Financial Times, Reuters и Bloomberg.

Ограничение затронуло партию в 250 тыс. доз, которые были произведены на заводе AstraZeneca в Италии. По данным FT, Рим уведомил Евросоюз о своем решении на прошлой неделе в рамках механизма контроля за экспортом препаратов, Еврокомиссия его поддержала.

МИД Италии пошло на такой шаг в связи с дефицитом вакцины в Европе, а также из-за задержек поставок обещанных AstraZeneca.

Как писал «Новый День», англо-шведская фармкомпания AstraZeneca заявила, что планирует поставить менее половины вакцин против коронавируса в Евросоюз, чем было предусмотрено контрактом.

Ранее компания обязалась поставить в ЕС во втором квартале 2021 года 180 млн доз.Однако в ходе внутренних встреч компания сообщила, что «поставит менее 90 миллионов доз», сообщил участвовавший в переговорах официальный представитель ЕС. Он также добавил, что Евросоюзу важно достигнуть целей вакцинации, для чего рассматриваются поставки от других производителей вакцины.

В AstraZeneca в свою очередь заверили, что старательно работают над повышением производительности цепочки поставок в Евросоюз. Напомним, 22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca в первом квартале не выполнит обязательства перед ЕС и вдвое сократит поставки вакцины.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 05.03.21

Президент Сербии станет почетным гражданином Баня-Луки. / С 25 марта Сейшельские острова открываются для туристов. / В ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»